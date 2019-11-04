رئيس الجامعة التكنولوجية: نساعد الطلاب على العمل في السوق المحلي والإقليمي والدولي

قال الدكتور السيد عبدالقادر، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، إن الجانب الكوري وضع البرامج التعليمية طبقًا لمعايير "كوريا تك"، موضحًا أن الجامعة يوجد بها وفد كوري لمتابعة العملية التعليمية، وهذا جزء من اعتماد البرامج طبقًا من هيئة الضمان والجودة الكورية "الإبك".



ولفت رئيس الجامعة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن هناك فعاليات داخل الجامعة وأخرى داخل كوريا تك، وهناك انتقال لبعض أعضاء هيئة التدريس للتدريب لمدة 8 أيام، وشهر، وشهرين.



وأوضح أن الجماعة تعطي شهادة معتمدة من الإبك، وهي تساعد الطلبة على العمل في السوق المحلي والإقليمي والدولي، كما أن الطالب يحصل على شهادة معهد فوق متوسط بعد سنتين، وشهادة بكالوريوس بعد 4 سنوات.

