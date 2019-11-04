المبعوث الأمريكى ينتقد "الترهيب" الصينى فى بحر الصين الجنوبى

ندد مبعوث أمريكي اليوم الاثنين بما وصفه "الترهيب" الصيني في بحر الصين الجنوبي خلال اجتماع لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) ونقل دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزعماء الرابطة لحضور قمة خاصة في الولايات المتحدة.



وتطالب الصين بالسيادة البحرية الشاملة في مياه بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد وأثارت غضب جيرانها بإرسال سفن إلى ذلك الممر المائي المزدحم حيث تطالب أيضا العديد من دول آسيان بالسيادة هناك.



وقال المبعوث الأمريكي روبرت أوبراين في كلمة للقمة بين آسيان والولايات المتحدة "بكين استغلت الترهيب في محاولة لمنع دول آسيان من استغلال الموارد البحرية ومنع الوصول إلى 2.5 مليار دولار من احتياطيات النفط والغاز وحدها".



وتلا أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي رسالة من ترامب تدعو زعماء آسيان "للانضمام لي في الولايات المتحدة لعقد قمة خاصة" في الربع الأول من عام 2020.