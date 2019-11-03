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عالم

صحفي تركي يكشف علاقة "أردوغان" بتنظيم "داعش" الإرهابي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:25 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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كشف الكاتب الصحفي التركي ديليل زيلان، عن وجود علاقات وثيقة بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وبين نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أنه خلال لقائه مع 45 شخصًا من داعش اعترفوا جميعًا بعلاقة حكومة العدالة والتنمية مع التنظيم الإرهابي.

ونشر "زيلان"، اليوم الأحد، خلال مقال على موقع "أحوال" التركي، تفاصيل لقائه مع عدد من عناصر داعش، خلال تواجده في مناطق متفرقة من الشمال السوري.

ويقول الكاتب التركي: "كان آخر لقاء لي في مدينة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة في سوريا مع القيادي الداعشي أسامة عويد الصالح، الذي اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، وأن الشخص المذكور، اعترف خلال اللقاء، بأنه عمل إلى جانب زعيم التنظيم الإرهابي السابق أبوبكر البغدادي في دير الزور، قبل اعتقاله فيما بعد، وكشف استغلال تركيا للبترول السورى، وكيف كانوا يقومون بنقل الذهب والآثار التاريخية، التي يجلبونها من الموصل، إلى داخل تركيا عبر إدلب".

ويتابع الصحفي والمعارض التركي: "أكثر ما لفت الانتباه في اعترافات أسامة عويد الصالح هو تأكيده على أن البغدادي، كان يتحرك تحت غطاء كامل من الحماية، وفرته له الدولة التركية"، ناقلًا عن "عويد" قوله: "البغدادي خرج قبل حوالي خمسة أشهر من دير الزور، متوجهًا إلى تركيا"، وقال صراحة "هو الآن موجود داخل تركيا أو في المنطقة التي تخضع لسيطرة تركيا في إدلب".

فيما أكد أن العملية العسكرية الاستعمارية، التي نفذها أردوغان مؤخرًا ضد الشعب الكردي، ستكون المسمار الذي يدق في نعش أردوغان نفسه، مبررًا ذلك بأنه لم يتورع، إبان هذا الهجوم، عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
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