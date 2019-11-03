هشام عباس وحسام حسنى ضيفا "قهوة أشرف" الثلاثاء

يحل كلا من الفنان هشام عباس والفنان حسام حسني ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج "قهوة اشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي والمذاع على شاشة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً.



ويكشف الثنائي "هشام وحسام" عن كواليس أعمالهم الفنية الماضية، وبدايتهم في عالم الغناء، وعن تفاصيل وأسرار بحياتهم الفنية وكذلك الشخصية.



برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف فيه الفنانين؛ للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفني.



على جانب آخر، قرر الفنان أشرف عبدالباقى خوض تجربة جديدة، ضمن أحد مشاريعه المستقبلية، فيستعد خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لإقامة اختبارات خاصة بالأطفال؛ لاختيارهم لأحد الأعمال الدرامية، ومن المقرر أن يعتمد "عبدالباقي، في اختباراته واختياراته على الفئة العمرية ما بين 8 و15 سنة؛ للمشاركة في مسلسل تليفزيوني، يتم تحضيره في الفترة الحالية.