لجنة The Voice تجبر محمد حماقي على اختطاف متسابق وقراره يفاجئ الجميع

أجبرت لجنة تحكيم برنامج The Voice، الفنان محمد حماقي، على خوض تجربة خطف أحد المتسابقين أحمد عبدالعزيز، ومحمد أوليا، وإنقاذ أحدهما من الخروج من البرنامج.



وأبدى "حماقي" رغبته في عدم خطف أي من المتسابقين لأنه يبحث عن صوت مميز ولم يجده بعد، وذلك رغم إلحاح جميع اللجنة له خاصة أنه ما زال النجم الذي لم يقم بخطف أحد المتسابقين.



وفاجأ حماقي لجنة تحكيم البرنامج خلال مغادرة المتسابقين بالضغط على زر الخطف، ليسجد أحمد عبدالعزيز في الأرض فرحًا بقرار حماقي قبل أن يعود إلى المسرح رفقة المتسابق محمد أوليا، واختار حماقي أحمد عبدالعزيز، قائلًا، إنه كان ينتظر محمد ومع المجهود الذي بذله وأداه أحمد عبدالعزيز فإنه لن يتركه، مؤكدًا أنه من الإنصاف عدم تركه لأنه فجر موهبته على المسرح.



يذكر أن مرحلة الخطف يكون المتسابقون الموجودون فيها في مرحلة خطر دائم إلى انتهاء مرحلة المواجهة وذلك بسبب إمكانية اختيار أي عضو لجنة لخطف آخر وبذلك يتم استبدال المتسابق الأول ليحل محله الثاني.

