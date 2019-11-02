مظاهرة كردية فى باريس تطالب بعقوبات على تركيا ومحاكمة أردوغان

تظاهر نحو ألف من الأكراد ومؤيديهم، اليوم السبت، في باريس دعما لأكراد سوريا، بحسب تقديرات الشرطة، مطالبين الدول الاوروبية بفرض "عقوبات ملموسة" على تركيا لكف يدها في شمال شرق سوريا.



وواكبت المتظاهرين الذين قدر المنظمون عددهم بخمسة آلاف، فرقة عزفت الموسيقى الكردية التقليدية، وتجمع المشاركون بهدوء في ساحة الجمهورية بوسط باريس، ورفعت خلال التحرك لافتات كتب عليها "هل السماح لتركيا بذبح الأكراد هو طريقة لشكرهم لتغلبهم على داعش.



وشنت تركيا الشهر الماضى، هجوما في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها "إرهابية"، رغم انها كانت حليفا رئيسيا للدول الغربية في التصدي لتنظيم داعش.



وأنهت انقرة هجومها في 23 أكتوبر في ضوء اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا، وتسعى إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق ثلاثين كلم على طول حدودها مع سوريا.



وأكد المتحدث باسم المجلس الديموقراطي لاكراد فرنسا آجيت بولات لفرانس برس أن "الاتراك لا يحترمون الاتفاقات مع الروس والأميركيين ويواصلون الغزو وتوسيع انتشارهم في شمال سوريا".



وشدد بولات على "ضرورة تشكيل قوة فصل لحفظ أمن الحدود"، مضيفا "يمكن أن تكون قوة أوروبية أو دولية او من الأمم المتحدة، ولكن ينبغي أن تنتشر هذه القوة على الحدود باي ثمن لاننا نعلم جيدا بأن تركيا لن تكتفي ببضع عشرات من الكيلومترات".



وتابع "هناك عملية تطهير عرقي وقمع سياسي بحق الشعب الكردي. ستحاكم تركيا على أفعالها الاجرامية وخصوصا إردوغان".



وقالت جيليك هيفي (29 عاما) التي شاركت في التظاهرة:، لقد حررنا الأرض، كان ذلك نصرا باسم الإنسانية ضد الهمجية قتل أحد عشر الف مقاتل، وإن السكان المحليين حاولوا إعادة بناء حياة مع أمل كبير، من المؤلم أن ينهار كل ذلك في هذا الشكل.



وشكر بولات باسم المجلس الديموقراطي لاكراد فرنسا الناجين من اعتداءات باريس في 2015، لنشرهم الجمعة، في صحيفة فرنسية بيانا يؤكدون فيه دعمهم لأكراد سوريا.