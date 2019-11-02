مجازاة 4 مسئولين بشركة النصر للغزل والنسيج

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 116 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية و3 محامين من مساعديه بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.



شمل الحكم مجازاة المحامي "أحمد. ع" بعقوبة الإنذار، وخصم أجر 15 يومًا من راتب "عصام. ش"، المحامي، وخصم أجر 10 أيام من راتب "محمد. ش"، المحامي بالشركة، وتوقيع عقوبة اللوم على مدير عام الإدارة القانونية "خالد. م".



أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة والمنصوص عليها في اللوائح والقوانين.



وكشفت أوراق القضية، أن المخالف الأول أهمل في أداء عمله بشأن الدعوى رقم 11 لسنة 2017 مستأنف مستعجل، وتراخى في إقامة دعوى قضائية مما ترتب عليه القضاء بعدم قبولها وضياع أموال الشركة وتراخى في إجراء بعض التحقيقات، وزاول أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح الشركة على خلاف القانون.



وتبين أن المخالف الثاني تقاعس عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للشركة، ولم يحرر مذكرة بالرأي في حكم قضائي، وقام بمزاولة أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح جهة عمله.



وجاء بأسباب الحكم أن المخالف الثالث أهمل في متابعة ومباشرة الإستئناف المقام من جهة عمله بالدعوى رقم 745 لسنة 50 قضائية في الإستئناف رقم 32 لسنة 51 قضائية حيث تركها للشطب وتجديدها بعد المواعيد القانونية.



كما كشفت المحكمة أن المخالف الأخير أهمل في أداء عمله بعدم إمساك السجلات، والتقاعس عن تلافي الملاحظات والمآخذ الواردة بتقرير التفتيش الفني، وتقاعس عن إقامة دعوى جديدة بعد رفض الدعوى رقم 1419 لسنة 2017



أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبدالرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.