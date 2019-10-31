مسرح "الصحفيين" يستقبل أبناء الأعضاء بعرائس الماريونت

أقامت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة للنشاط حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، احتفالية فنية لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي التابعة لهيئة قصور الثقافة.



تضمنت الاحتفالية عرض فنى لمسرح العرائس وعرائس الماريونيت وفقرة للمعلومات العامة وألعاب الأطفال والعرائس، وشهد المسرح حشدا كبيرا من الصحفيين وأبناءهم الذين أعربوا عن سعادتهم وانبهارهم بالعروض.



من ناحيته قال حسين الزناتي، فى كلمة له قبل بداية العروض، إن هذا العروض سوف تتكرر للأطفال وأبناء الصحفيين على مسرح النقابة شهريًا بشكل مستمر لتقدم لجنة النشاط خدمة جديدة بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة، مؤكدا أن ارتباط الأبناء بنقابة الآباء، هى رسالة لا تقل عن أهمية دور النقابة فيما تقدمه من خدمات لأعضائها، ولجنة النشاط مستمرة فى القيام بهذا الدور الفترة المقبلة.



وأشاد "الزناتى" بالتعاون والدور الكبير الذى أولاه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة هذا النشاط مع نقابة الصحفيين، متمنيا استمراره ليقدم نموذجا إيجابيًا للتعاون بين النقابة وباقى الهيئات والمؤسسات التى تقوم بدور تنويرى للمجتمع.