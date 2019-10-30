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محافظات

"التفاهم بين الزوجين وعلاقته بالاستقرار" ندوة بـ إعلام المحلة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والتابع لرئاسة الجمهورية، ندوة توعوية صباح اليوم الأربعاء، بمقر قاعة الشعب بمدينة المحلة الكبرى تحت عنوان "التفاهم بين الزوجين وعلاقته بالاستقرار الأسري".

وحاضر بالندوة الشيخ محمد عبد العاطى سليم، إمام وخطيب مسجد الباشا بالمحلة الكبرى، ومحمد عبد العظيم، نائب رئيس جمعية وطن الغربية.

وقد تناول اللقاء التعريف بمعنى الاستقرار الأسرى ومخاطر الخلافات الزوجية التى تؤدى إلى الطلاق وأهمية التفاهم بين الزوجين وكيفية إختيار شريك الحياة.

وأشار سليم إلى أن الدين أولى الحياة الزوجية اهتمام كبير لأنها أساس المجتمع فحث الفتاة أن تتخير الشاب الذي ارتضى دينه وخلقه لأنها تضمن بذلك أساس قوى لأسرتها وأيضا على الفتاة أن تتحلى بالخلق القويم.

وأكد سليم على أن الأحاديث الصحيحة-أوردها- تحث الفتاة على الصبر على زوجها ومعاملته بالحسنى حتى وإن أساء لها حتى تكون هى الأفضل لما فى ذلك من ثواب عظيم لها وأيضا الصبر والتعامل بالحسنى مع أهل زوجها حتى تكتسب زوجها ويحدث التفاهم بينهم.

وشدد سليم على أن المغالاة في المهور والأحلام التي تبنيها الفتاة عن الزواج هى التى تؤدى فى النهاية إلى ارتفاع نسب الطلاق حتى وصلت لحالة كل أربع دقائق لذا يجب تبسيط المهور وعدم التشدد فى الطلبات التى يطلبها أهل الفتاة لأنه خير النساء أقلهن مهورا أيضا يجب أن تكون الزوجة والزوج على تفاهم ومحبة حتى تستقيم الحياة الزوجية ويتغاضى كل طرف عن بعض أخطاء الطرف الآخر.

وانتقل الحديث إلى "عبدالعظيم" الذى أكد على أهمية التفاهم بين الزوجين فى استقرار الحياة الأسرية، وشدد عبد العظيم على أهمية حفظ الأسرار الزوجية وعدم البوح بها إلى الأقارب والأصدقاء لأن ذلك يؤدى إلى تفاقم المشكلات التى تبدأ صغيرة إلى أن يعرفها الأسرة والأصدقاء فتشتعل ويحدث الخلاف ويقع الطلاق.

وأكد عبد العظيم على أهمية الحوار بين الزوجين فى إذابة الخلافات وأن تكون تلك الخلافات فى نطاق غرفتهم لا تتجاوزها.

وقد حضر اللقاء نادر الزيات، مسئول الخدمة العامة مركز المحلة، ومكلفات الخدمة العامة بمركز المحلة،
وأدار اللقاء محمود السمرى، الإعلامى بمركز إعلام المحلة الكبرى، وبإشراف كلا من مصطفى حسين، مدير المركز وسمير مهنا، مدير عام إعلام وسط الدلتا.
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