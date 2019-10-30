مهرجان "الأفروصينى" يكرم مجدى يعقوب ويمنحه درع الوفاء

تستضيف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب بمدينة أسوان، فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم ضيوف وصناع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية، حيث تقوم إدارة المهرجان بزيارة مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لتكريم طبيب القلوب صاحب الأيادى البيضاء على شعب مصر والوطن العربى، وإهدائه درع الوفاء.



يذكر أن الدكتور مجدي حبيب يعقوب الذى ولد في محافظة الشرقية في 16 نوفمبر 1935. درس الطب في جامعة القاهرة وتخصص في أمراض القلب والصدر.وفي جراحة القلب. بعد انتقاله إلى بريطانيا، أصبح مستشارا في مستشـفى هارتفيلد فـي عـام 1962 تحت قيادته، بدأ برنامج الزراعة في مستشفى هارفيلد عـام 1980، وبحلول نهاية العقد، قـام هـو وفريقه بتنفيذ 1000 عملية، وأصبـح مستشفى هارفيلد المركـز الرئيسي لزرع الأعضاء فـي المملكـة المتحـدة.



أسـس السـير مجـدي يعقـوب "سلسـلة الأمل" فـي المملكـة المتحـدة عـام 1995، وهي مؤسسة طبية خيرية تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة تهدد حياتهم.



يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تقام في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان، تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الافريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.