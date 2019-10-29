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منوعات

قرية أشباح منذ 6 أعوام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
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اكتمل بناء قرية في ويلز منذ نحو 6 أعوام، لكنها تحولت إلى قرية أشباح منذ ذلك الوقت، لا يقطنها أحد حتى اليوم.

وتقع القرية وسط الحقول الخضراء في مدينة لاندرسي، وتضم منازل، مع أبواب جميلة زاهية ونوافذ أنيقة، ومحاطة بشوارع، وأحواض الأزهار والنباتات، ومبنى يصلح مدرسة أو قاعة مجتمعية.

لكن القرية بقيت منذ إنشاءها بلا سكان، منذ انتهاء البناء في 2013.

وصممت القرية واجهة عرض لقرية مستدامة بيئيًا، تتألف من آلاف المنازل الجديدة، وكانت تحظى بدعم الأمير تشارلز، ولكن بعد مرور 6 أعوام على بنائها، بقيت هذه المنازل البعيدة عن التطويرات الأخرى على الموقع الصناعي القديم خالية من أي بنية تحتية.

وكان المشروع أن تكون المنازل الفارغة جزءًا من قرية حضرية مستدامة بيئيًا تضم ​​4000 منزل، على غرار قرية الأمير تشارلز بوندبري في دورست، وزار الأمير الموقع بنفسه بعد الانتهاء منه في 2013، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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