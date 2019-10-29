إصابة شرطي أثناء انتشال جثث ضحايا قطار الأقصر

أصيب شرطي تابع لإدارة الحماية المدنية في الأقصر، اليوم الثلاثاء، بجرح قطعي باليد، أثناء قيامه بالبحث عن جثث أحد المصابين بمصرف المياه المتواجد بمحيط موقع الحادث.



وكان أمين شرطة يدعى «حسن عبدالرحمن» تابع لقوات الحماية المدنية، قد انتقل إلى موقع التصادم، وخلال تواجده أكد البعض من المواطنين سقوط جثة بداخل مصرف المياه المتواجد بمحيط شريط السكة الحديد، وبنزوله للمياه للعثور على الجثة، تبين عدم وجود أي جثث، إلا أنه أصيب بجرح قطعي باليد خلال عملية البحث.



وكان قائد جرار القطار رقم 2420 فوجئ بعبور سيارة لشريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، بين منطقتي الكرنك والأقصر، حيث عبرت من مكان غير معد للعبور، ما أسفر عن مصرع كل من ا. ح. ج، 73 سنة، الضبعية مركز القرنة، وع. ا. ا، 27 سنة، أرمنت الحيط، وس. ف. م 35 سنة، مركز القرنة، وع. ع. م 40 سنة، مركز أرمنت، وإصابة كل من س. م. ع،60 سنة أرمنت، وس.ع. م. 21 سنة، أرمنت، وعبدالصبور محمد عبده، 50 سنة، أرمنت، وحسن يوسف محمد 24 سنة، أرمنت، حيث تم عمل الإسعافات الأولية والأشعة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة بالطوارئ.