تركي آل الشيخ: أنا والخطيب رجالة ونستحمل.. وبناته خط أحمر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، إتمام الصلح مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، بعد زبارة مندوبه عبدالرحمن الحمود لبيبو فى كمزله.



وقال نركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته ... ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي ... انا وبيبو رجالة ونستحمل"



وأضاف ال الشيخ: "أما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة ... عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق ... وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى ... آمين".

