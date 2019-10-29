الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتكليف عبدالرحمن الحمود، الممثل الشخصي له، لزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنزله للاطمئنان عليه، ليتوجه على الفور لمنزل بيبو.



وأعرب الخطيب عن سعادته بتلك الزيارة الخاصة، موجهًا شكره وامتنانه للمستشار تركي آل الشيخ، لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا.



وقال الخطيب إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي، بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.



كان تركي آل الشيخ قد أعلن مسبقا عن تنازله لكل البلاغات المسيئة في شخصه من قبل جمهور الأهلي، مبديا مصلحة الفريق الأحمر على المصلحة الشخصية.