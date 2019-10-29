الجارديان: الأكراد أنقذوا ترامب من ورطة سوريا وهروب البغدادي

أكدت الصحيفة أنه منذ أكثر من شهر، تم اتخاذ قرار بالقضاء على البغدادي، ومع ذلك، فقد دفع الانسحاب الأمريكي والغزو التركي إلى وقف العملية الخاصة، بما في ذلك ملاحقة البغدادي، أي أن الغزو التركي تسبب في تأخير العملية.



وأكدت الصحيفة البريطانية، أن البنتاجون تسلم إحاطة من كبار مسئولي الدفاع حول التفاصيل التفاصيل الجديدة لعملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في مجمع بالقرب من الحدود السورية التركية مما أدى إلى مقتله بعد تفجير سترة ناسفة في نفق.



وقال مصدر كردي "تم نقل رفات البغدادي إلى منشأة آمنة لتأكيد هويته من خلال اختبار الحمض النووي الشرعي، وتم التخلص من رفاته، وقد تم التعامل معه بشكل مناسب، كما تم اقتياد الأشخاص الأحياء مكان غير معلوم".



وتابع "لا يمكن تأكيد مزاعم ترامب بأن البغدادي كان يبكي خلال مطارده في النفق المسدود في مقر اختبائه".



وأكد مسئول آخر في البنتاجون أن جثة البغدادي دفنت في البحر في مكان لم يذكر اسمه، على غرار الدفن البحري لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عام 2011 بعد مقتله في غارة للقوات الأمريكية الخاصة في باكستان.



وأوضحت الصحيفة أن ترامب ادعى الفضل في تدبير العملية التي أدت إلى وفاة البغدادي، ولكن وفقًا لما أكدته قوات الدفاع الذاتي، أدى انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا إلى تأجيل العملية، كما أن الأكراد كانوا مفتاح نجاح هذه العملية، قبل فترة وجيزة من هروبه لتركيا.