الأكراد: تركيا تهدد 500 ألف سورى بالحسكة وضواحيها بالعطش

أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشرق سوريا أن تركيا تسعى لمنع استكمال أعمال الصيانة في محطة "علوك" لمياه الشرب الواقعة شرق مدينة رأس العين، في محاولة واضحة لحرمان أكثر من 500 ألف نسمة من سكان مدينة الحسكة وضواحيها من مياه الشرب.



واعتبرت الإدارة الذاتية- في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن هذه الخطوة ستزيد الوضع الإنساني سوءا في مدينة الحسكة التي تستقبل عددا كبيرا من النازحين.



من جهتها، أبلغت الأمم المتحدة مكتب الشئون الإنسانية في "الإدارة الذاتية" بأن تركيا تضغط باستمرار من أجل سحب فريق الصيانة من موقع المحطة بحجة أن المنطقة عسكرية.



وكان مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، قد أكد أنه ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، تواصل تركيا والفصائل الموالية لها انتهاكاتها وشنّ هجمات على البلدات الكردية في رأس العين وعين العرب (كوباني) وتل تمر، باستخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الطائرات المسيرة، مضيفًا: "ليس لدى تركيا أي نية لوقف القتال رغم الاتفاق المعلن".



وتنتهي اليوم الثلاثاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 6 أيام، وتم التوصل إليها بين تركيا وروسيا بغرض السماح للقوات الكردية بالانسحاب من منطقة شمال شرق البلاد بطول الحدود مع تركيا.



وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر الحالي، بعد نحو أسبوعين من إطلاق أنقرة هجومًا عسكريًا في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما قوبل بانتقادات دولية واسعة.



ويقضي الاتفاق بانسحاب القوات الكردية من المنطقة خلال 150 ساعة أو بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم "1600 بتوقيت جرينتش".