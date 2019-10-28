هل استخدمت تركيا "الفسفور الأبيض" في عدوانها على سوريا؟

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يرصد استخدام تركيا "الفسفور الأبيض" المحرم دوليا، ضد الأكراد، أثناء عدوانها على شمال سوريا.

وأكدت صحيفة التايمز البريطانية بيع بريطانيا منتجات عسكرية إلى تركيا تحتوي على الفوسفور الأبيض بأكثر من 70 رخصة تصديريةً خلال العقدين الماضيين.

وتشمل المواد العسكرية التي باعتها بريطانيا لتركيا قنابل الدخان والذخيرة النارية وقنابل التمويه وجميعها تحتوي على الفوسفور الأبيض، وأنه لا صحة لنفي تركيا امتلاكها لهذه المادة الفوسفور الأبيض.

وأوضح الفيديو أن الفسفور الأبيض، يستخدم كعنصر رئيسي في قذائف الدخان والإضاءة في الجيوش عبر الناتو ومسموح به بموجب معاهدات متعددة الأطراف، لكن استخدام الفوسفور الأبيض في هجوم موجه ضد المدنيين محرم بموجب اتفاقيات جنيف والأسلحة الكيمياوية وهي الجريمة التي ارتكبتها تركيا بحق المدنيين الأكراد.



