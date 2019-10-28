براتب 5000 جنيه.. 100 فرصة عمل بشركة محمول

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات التوكيلات وخدمات المحمول، وذلك براتب 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 مسئول مبيعات خارجي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلًا على مؤهل عال، أو فوق المتوسط، وألا يزيد عمره على 36 سنة، وذلك من الجنسين، وبراتب 5000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ودورات تدريبية، وبدل انتقالات من الشركة للعملاء، وخط مكالمات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 0120222731 أو 01202220969، والتواصل مع المدير المسئول سامى عجب، أو التوجه لمقر الشركة في 9 شارع الخليج العربي، شارع مصدق، الدقي.