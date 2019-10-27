الجبير يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي المستجدات بالمنطقة

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالرياض اليوم الأحد، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، عددًا من القضايا الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

