هند صبري تحتفل على طريقتها بعيد ميلاد إليسا

وجهت الفنانة هند صبري، رسالة للفنانة إليسا، احتفالا بعيد ميلادها الـ 47 الذي يصادف اليوم الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري.



ونشرت هند صبري بحسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "كل عام وأنتِ بخير زميلتي في برج العقرب"، وردت عليها ملكة الإحساس: "شكرا لك يا عزيزتي، وبالمناسبة أنا فخورة جدا بك في كل ما تقومي بتحقيقه".



على صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع العام الجاري، وتتعاون من خلاله مع أمير طعيمة، ونادر عبد الله، ورامي جمال، وزياد برجي وغيرهم.



