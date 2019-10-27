بيان "محامين المنوفية" يثير قلق أسرة "شهيد الشهامة"

انتابت حالة من القلق والترقب أسرة محمود البنا، حاليا، أثناء تواجدها بمحيط محكمة جنايات شبين الكلية بالمنوفية، بالتزامن مع فعاليات محاكمة محمد راجح و3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" والتي راح ضحيتها محمود البنا، وذلك بالتزامن مع إطلاق نقابة المحامين بالمنوفية بيانا هاما اليوم.



وقالت النقابة في بيانها، "إنه تبين من مراجعة المستندات الخاصة بالمتهم محمد أشرف راجح لدى كل الجهات الحكومية والخاصة، أن المتهم "راجح" من مواليد 11 نوفمبر 2001، وبالتالي فإن المتهم لا يزال حدثًا، تجري محاكمته أمام محكمة الطفل طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعرف الطفل أنه من لم يبلغ 18 عامًا ميلادية، وبناءً عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا، طبقًا للقوانين، وأنه لا صحة لما أشيع حول وجود أخ توأم للمتهم المذكور".