شاهد.. لحظة استهداف "البغدادى" زعيم داعش

نشر تلفزيون "العربية" مقاطع فيديو متداولة حول لحظة استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صباح اليوم الأحد، تنفيذها عملية استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في مخبئه داخله سوريا.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا مهمًا، ظهر اليوم – بتوقيت واشنطن – للحديث حول العملية التي قتل فيها البغدادي.



وقال مسئول أمريكي إنه طوال الفترة الماضية كانت تتم مراقبة زعيم التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العملية خلال وجوده في سوريا، تحديدا قرية "باريشا" بمحافظة إدلب، حسبما نشرت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.