الباز: غرق الشوارع في مياه الأمطار ليس حصريًا على مصر.. حدث في دول كبرى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مشهد غرق الشوارع في مياه الأمطار لم يكن حصريا في مصر فقط، ولكن هناك دول عديدة في العالم تغرق شوارعها في مياه الأمطار رغم أنها قد تكون من الدول المتقدمة مثل فرنسا.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن تعامل الحكومات في مثل هذه الأزمات يكون متشابها بدرجة كبيرة.

ولفت الباز، إلى أن بعض المشاهد التي ظهرت في مصر هي نفسها التي ظهرت في قطر، وكذلك ظهرت نفسها في فرنسا.