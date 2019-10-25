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ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 673 جنيهًا
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
دعاء أبو العزمطباعة
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، ليسجل عيار 21 نحو 673 جنيهًا للجرام بعد صعود السعر العالمى للأوقية 6 دولارات اليوم.
سعر الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 578 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 673 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 768 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب 5370 جنيهًا.
أوقية الذهب 1500 دولارًا.
سعر الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 578 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 673 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 768 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب 5370 جنيهًا.
أوقية الذهب 1500 دولارًا.