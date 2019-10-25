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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 673 جنيهًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، ليسجل عيار 21 نحو 673 جنيهًا للجرام بعد صعود السعر العالمى للأوقية 6 دولارات اليوم.

سعر الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 578 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 673 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 768 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب 5370 جنيهًا.
أوقية الذهب 1500 دولارًا.
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