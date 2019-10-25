ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 673 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، ليسجل عيار 21 نحو 673 جنيهًا للجرام بعد صعود السعر العالمى للأوقية 6 دولارات اليوم.



سعر الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 578 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 673 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 768 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب 5370 جنيهًا.

أوقية الذهب 1500 دولارًا.