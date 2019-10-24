تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها على حدود سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ قليل، مقتل 5 من جنودها على الحدود مع سوريا، في منطقة رأس العين، في هجوم للمقاتلين الأكراد.



جاء ذلك بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأنه في حال لم تنفذ القوات الكردية الاتفاق الذي تم إبرامه بين موسكو وأنقرة، فإن الأخيرة سوف تعمل على استئناف عمليتها العسكرية على الحدود.



وأعلنت روسيا، الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع تركيا بشأن وقف عدوان الأخيرة على مدن شمال سوريا، والذي نص على دخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق الحدودية، وانسحاب قوات الحماية الكردية لعمق 30 كيلومترا في 150 ساعة، وتسيير دوريات أمنية مشتركة من أنقرة وموسكو.