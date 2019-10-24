سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بانتهاك وقف إطلاق النار

قالت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، إن تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية شنوا، اليوم الخميس، هجوما بريا كبيرا، استهدف 3 قرى، على الرغم من وقف إطلاق النار، وحثت الولايات المتحدة على التدخل على الفور لوقف الهجوم.



وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، أن الهجوم الذي نفذته القوات التركية على القرى الواقعة "خارج منطقة وقف إطلاق النار" أجبر آلاف المدنيين على الفرار، وأضافت أن الاشتباكات ما زالت دائرة هناك.



وأوضح البيان: "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار، وانسحاب قواتنا من كامل منطقة وقف إطلاق النار، إلا أن الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار، وما زالت مستمرة في حرب الإبادة ضد شعبنا وقرانا".



من ناحية أخرى، قال مصطفى بالي، المسئول بقوات سوريا الديمقراطية، إن قواته ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.