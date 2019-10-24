تنفيذ 15 قرار غلق للبدرومات بمدينة السادات (صور)

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة على البدرومات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق والإدارات المعنية بجهاز المدينة.



وأوضح "رئيس الجهاز" لـ"الدستور" أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع للبدرومات بالمناطق المختلفة بالمدينة، ومنها غلق وتشميع عدد من البدرومات بالمنطقة "س 22"، "س 28"، "س 15"، و"س 11"، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير، برفع عدادات المرافق (كهرباء)، لعدم تمكينهم من إعادة تشغيل البدرمات.



وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.