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فن

بالصور.. استقبال حافل لنجوم مسرح مصر بالرياض السعودية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:42 م
استقبال حافل لنجوم
استقبال حافل لنجوم مسرح مصر بالرياض السعودية
حسين الجندي
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وصل، مساء أمس الثلاثاء، النجم أشرف عبدالباقي ونجوم فرقته "مسرح مصر" الي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار المشاركة في فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية.

وكان في استقبال عبدالباقي ونجوم مسرح مصر العديد من محبيهم في الرياض والعديد من الصحفيين والإعلام السعودي، والذي أبدى ترحيبه الكبير بالفرقة وعلي رأسها النجم أشرف عبدالباقي، ثم أقيم لهم مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا بمناسبة مشاركتهم بموسم الرياض.

و سيقدم عبد الباقي ونجوم فرقته عروضه المسرحية بموسم الرياض، بداية من يوم الخميس 24 وحتى الأحد 27 أكتوبر الجاري، ثم العودة مجددًا لاستكمال عروض موسمهم السابع والأخير بالقاهرة.

"مسرح مصر" بطولة أشرف عبد الباقي، وعلى ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

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