النجم الساحلي يعلن التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن كوليبالي

أعلن النجم الساحلي التونسي التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة فريق الأهلي يقضي بانتقال اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي إلى صفوف النجم.



وقال قيس عاشور المتحدث باسم النجم، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الأهلي وقعت الاتفاق؛ ما يعني أن كوليبالي أصبح على ذمة الفريق.



وقال عاشور لإذاعة جوهرة الخاصة: "سنراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنعلمهم بالاتفاق النهائي الذي تم توقيعه مع الأهلي، سيتم تأهيل سليماني في فترة الانتقالات المقبلة في مطلع ديسمبر المقبل".



وأضاف عاشور: "بإمكان اللاعب بداية التدريب مع بقية اللاعبين، ونأمل أن نجد مع كوليبالي الحلول الإضافية لخط الهجوم".



وكان كوليبالي رحل عن الأهلي في شهر مايو 2017 وحصل مسئولو الفريق المصري على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار.



وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي بارتيك ثيسل الإسكتلندي، قبل أن يوقع مع النجم الساحلي في أغسطس 2018، ما دفع الأهلي إلى المطالبة بمستحقاته المالية من اللاعب.



وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا لدور المجموعات فريقي النجم والأهلي في نفس المجموعة (الثانية)، بجانب ناديي بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.



ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى بتونس يوم 29 نوفمبر.