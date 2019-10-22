خبراء الصين وآسيان يتبادلون الخبرات في الأمن والإنقاذ البحري

يتبادل حوالي 40 مسؤولا وخبيرا من الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجهات النظر حول قضايا الأمن والإنقاذ البحري، وذلك في ندوة تستمر أسبوعا افتتحت يوم الاثنين الماضي في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان جنوبي الصين.



ويركز المشاركون خلال برنامج التدريب على موضوعات تشمل الأمن البحري والبحث والإنقاذ البحري وإدارة المصايد.



وإلى جانب المحاضرات والتدريبات الافتراضية ومناقشات المائدة المستديرة والعمل الجماعي، سيزور المشاركون أيضا منظمات مرتبطة بالبحرية في هاينان.



وقال جيوفاني جي. بيرجانتين من الفلبين إن المحيط خدم كجسر بين الدول، وإن الندوة وفرت فرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق التعاون في المستقبل.