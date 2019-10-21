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سياسي

عبدالعال: مدينة زويل تحولت لجزيرة منعزلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:24 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الهدف من قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا دمج جامعة زويل في المنظومة العلمية والبحثية المصرية.

وأشار عبدالعال خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن جامعة زويل أنشئت كمشروع يتمتع بالشخصية الاعتبارية، على أمل أن يقوم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بجمع الكثير من التبرعات الخارجية، ولكن بعد وفاته، وتجمد المشروع، أصبح كجزيرة منعزلة عن البحث العلمي.

وقال عبدالعال إن مشروع القانون المقدم يهدف إلى دمج مؤسسة زويل لتكون مدينة للعلم والتكنولوجيا، مؤكدًا أنه "تمت صناعة العلماء المصريين داخلها ويجب أن نحافظ عليهم، حيث كانت مؤسسة زويل «سداح مداح» لاختطاف العلماء المصريين وصناعتهم بالخارج".

وأوضح رئيس البرلمان أن القانون يستهدف أيضًا توطين العلماء المصريين داخل مصر، والعمل على دمج مؤسسة زويل داخل منظومة البحث العلمي.

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