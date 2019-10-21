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سياسي

عبد العال: قانون مدينة زويل يهدف لدمج الجامعة لمنظومة التعليم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن فلسفة القانون الخاصة لتعديل إنشاء مدينة زويل تهدف إلي دمج جامعة زويل إلى منظومة التعليم والبحث العلمي المصري.

وأضاف: "بعد وفاة الدكتور زويل تم تجميد مشروع جامعة زويل، وكان يهدف العالم المصري الجليل إلى جمع التبرعات من أجل إحياء مشروعه، ولكن بعد وفاته تم تجميد الأمر، وجاء التعديل ليهدف الى إحياء المشروع وعدم خطف العلماء المصريين والمواهب المصرية".

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