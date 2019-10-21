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فن

عمرو مصطفى يكشف سر "سلمى"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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كشف النجم عمرو مصطفى أن أغنية سلمى التي تم إطلاقها مؤخرًا في أحدث ألبوماته الفنية لعبت مع الأسد هي إهداء خاص لابنته سلمى. الأغنية كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع الموزع الموسيقي العالمى ريهاب - R3HAB.

ومن كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيونى.. خدتى عقلي خلاص، ياللي بيكي الجمال يتقاس".

الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركى آل الشيخ، من ألحان عمرو مصطفى، وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة وتخطت مشاهدات الألبوم على يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

وقد تم مكساج وماستر الألبوم في أمستردام - هولندا، تعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم، وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم، مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي، وحصدت أغنياته العديد من الجوائز، ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول، مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا وغيرها.

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