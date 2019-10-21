أسعار الذهب اليوم في الصاغة

شهدت أسعار الذهب المحلية، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، من خلال التعاملات الصباحية.



وبلغ سعر الذهب المحلية، عيار 21 نحو 671 جنيهات، وعيار 18 نحو 575 جنيها، وعيار 24 نحو 767 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5368 جنيها.



وسجل سعر الذهب المحلية، ارتفاعا بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو جنيها واحدًا، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبلغت التراجع نحو 5 جنيهات بسعر الجرام دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد أن شهد سعر الذهب تراجعا بقيمة 3 جنيهات، الأربعاء الماضي، كما أن استقرار الأسعار محليا يأتي نتيجة ثباتها عالميا، فيما تتراجع أسعار الدولار في السوق المحلية أمام الجنيه، مما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية حال تحركها عالميا.