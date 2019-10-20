محلل سياسي: الورقة الاقتصادية لسعد الحريري تأخرت كثيرًا

قال الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، إن مسار الأحداث في الشارع اللبناني سبق الحكم والسلطة والطبقة السياسية، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبي ينطلق من حقيقة أنه لا ثقة بالطبقة الحاكمة، وذلك بعد مسار طويل من الممارسات السيئة ونهب المال العام.



وأضاف خلال حواره مع فضائية "الغد"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيجتمع اليوم، ليكشف عن ورقته الاقتصادية، والتي تضم بنود جيدة ولكنها تأخرت كثيرًا.



وأوضح "بشارة"، أنه على الحكومة خلق صدمة إيجابية، وبداية التطبيق ثم بعدها سينكشف رد فعل الشارع، ولكن في جميع الأحوال هذه الانتفاضة الشعبية ستكون الدافع لإحداث تغيير وإصلاح جذري.



وتتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز الطبقة الحاكمة في لبنان، وسط توافد آلاف المتظاهرين على ساحتي رياض الصلح والشهداء، في حين تتباين ردود الفعل السياسية بشأن الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.