رئيس إندونيسيا يعلن عن حكومته الجديدة غدًا

يعتزم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، الإعلان عن التشكيل الذي طال انتظاره لحكومته الجديدة غدا الإثنين، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، إن ويدودو، المعروف أيضا باسم "جوكوي"، سيؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات في وقت لاحق، اليوم الأحد.



وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أن يتوجه نائب الرئيس المنتخب، معروف أمين، إلى اليابان لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور، ناروهيتو، طبقا لما قاله ويدودو للصحفيين في القصر الرئاسي في جاكرتا، قبل أن يتوجه إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية.



وذكر الرئيس ويدودو أن: "القائمة اكتملت بالفعل. وسيتم الإعلان عن أسماء الوزراء صباح غد".



وستتكون الحكومة من الكثير من أعضاء حكومته في ولايته الأولى، وتضم أيضا العديد من الوجوده الجديدة، طبقا لما ذكره الرئيس، ممتنعا عن تأكيد ما إذا كان أعضاء في حزب "جيريندرا" المعارض الرئيسي، سيكونون جزءا من فريقه الوزاري.