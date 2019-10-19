الإسماعيلي يسحق شباك "التل الكبير" وديا

فاز بدلاء الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى على التل الكبير بستة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى أقيمت بينها اليوم السبت على الملعب الفرعى بنادى القناة.



بدأ الاسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد فوزى وأحمد أيمن واحمد فتحى كاستيلو ومحمد هاشم ومصطفى فارس وعماد حمدى، ونادر رمضان ومدحت فقوسة وبيكيتى سيلفا وجيه عبدالحكيم وشيلونجو، وأشرك الجهاز الفنى فى الشوط الثانى كلا من أيمن رجب ومحمد عمار ومحمود صلاح وحازم مرسى.



أحرز أهداف اللقاء حازم مرسى ثلاثة أهداف، بيكيتى وجيه عبدالحكيم ومدحت فقوسة لكل منهم هدف.

وكان الإسماعيلي قد خسر- أمس- من مضيفه حرس الحدود بهدف نظيف في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.