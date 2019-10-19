"دورتموند" يوقف "سانشو" ويغرمه بعد عودته المتأخرة من منتخب إنجلترا

استبعد لوسيان فافر المدير الفني لفريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اللاعب الإنجليزي جيدون سانشو من قائمة مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات البوندسليجا بعد تأخره في العودة من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم السبت أن النادي الألماني وقع أيضا غرامة مالية على سانشو لكنه لم يعلن قيمتها رغم مساهمة اللاعب مع الفريق بتسجيل ثلاثة أهداف وتقديمه 5 تمريرات حاسمة في 6 مباريات شارك بها في هذا الموسم حتى الآن.

ويحتل دورتموند حاليا المركز التاسع بالدوري الألماني برصيد 12 نقطة قبيل المباراة المهمة على ملعب "سيجنال إدونا بارك" أمام مونشنجلادباخ المتصدر برصيد 16 نقطة.