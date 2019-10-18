قبل حفلها فى السعودية.. نانسى عجرم: "هنا الرياض"

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لإحياء حفل غنائي في حفلات موسم الرياض 2019، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.ونشرت نانسي عجرم، صورة لها من العاصمة الرياض، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "هنا الرياض".وكانت نانسي عجرم قد أحيت مساء الجمعة الماضي حفلا غنائيا ضخما داخل "جامعة الدلتا" على ساحل مدينة جمصة بحضور غير مسبوق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.