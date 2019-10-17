لماذا لا يصدر جمال عيد بيانًًا يحتوى على ألفاظه "النابية"؟

يبدو أن أغلب النشطاء الحقوقيين مصابون بحالة متأخرة من الخلط بين حرية التعبير والسب بألفاظ نابية فيما يتعلق بنشر آرائهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد الحقوقى جمال عيد يتعمد في جميع منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها بألفاظ نابية لا تليق إلا بمعارضة السبوبة التى تدر أرباحًا مادية طائلة وتذهب بصاحبها إلى ساحات المحاكم، متهمًا بتقاضي تمويل أجنبى.



لماذا لا يعطي الحقوقي جمال عيد لمن يوجه لهم السب والاتهامات المرسلة الفرصة للرد على اتهاماته الباطلة والشائعات التي يتعمد نشرها، ويصدر بيانًا يستخدم فيه الألفاظ النابية التي ينشرها على الفيسبوك حتى يتم الرد عليه بالأسلوب اللائق بأكاذيبه وألفاظه الخارجة أيضا؟.