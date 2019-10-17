فيديو.. أغنية موسم الرياض "تخيل" تحصد 17 مليون مشاهدة منذ إطلاقها

أهدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، أغنية لعاصمة المملكة، بمناسبة "موسم الرياض"، الذي انطلق في 15 أكتوبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر.



وجاءت الأغنية بعنوان "تخيل" وتبرز بعض الفعاليات التي يتم تنفيذها في الموسم الذي يستمر 70 يوما.



وتخطت الأغنية 17 مليون مشاهدة منذ إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.



"تخيل" من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وغناء الفنان راشد الماجد، وألحان نواف عبدالله.