"آل الشيخ" ينشر فيديو للبروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة بموسم الرياض

كما فاق حضور معرض الصقور والصيد السعودي التوقعات في واجهة الرياض على طريق المطار، مسجلاً في يومه الأول دخول أكثر من 70 ألف زائر للمعرض الذي اعتبره الزوار فريداً من نوعه لهواة الصقور والصيد والتخييم والرحلات البرية.

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو للبروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة الراقصة والمسيرة الخاصة بموسم الرياض، والتي من المقرر أن تكتمل مساء غدٍ الخميس.وعلق تركى آل الشيخ على الفيديو، الذي نشره بحسابه على موقع "تويتر" قائلا: "البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء.. هذا 70٪ .. حضوركم شرف لنا والدعوة عامة".وأضاف: "حابب أقول شى مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحقق 1٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصًا والمملكة عمومًا".وشهد الأسبوع الأول من موسم الرياض فعاليات ترفيهية منوعة تراعي كل الأعمار والفئات وكانت البداية الجمعة مع فرقة الـ BTS باستاد الملك فهد الدولي شرقي الرياض، وهو أول حفل للفرقة في السعودية وشهد حضوراً كبيراً تصدر معه الحفل الترند العالمي في تويتر.