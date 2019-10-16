الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة الأخيرة للمملكة العربية السعودية.



وجدد العاهل السعودي خلال جلسة المباحثات تأكيده على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكدًا إدانة فلسطين الاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية، كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.



وحضر المباحثات من الجانب الفلسطينى، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدى، والسفير الفلسطينى لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.