رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد (صورة)

شارك الفنان رامي جمال، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لتغريدة له عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر".



وكتب "جمال" على الصورة: "نفسي اخلص من حكايتك قبل ما تخلص عليا نفسى اشوفك مش حبيبتى بس صعبة عليا ديا.. الحمد لله خلصت الالبوم وهيبقي مع الشركه قبل ١١١ وعد بمذبحه شتويه".



وجاءت التعليقات على الصورة كالاتى: "الله أكيد هيبقى تحفه ربنا يوفقك يا أجمل رامى، ايه الكلمات دي بالتوفيق يا رامي انت بجد فنان بمعني الكلمة وبتقدم غنا راقي ومحترم، اخيرا الحمد الله في الانتظااااار ياااانجم، اقسم بالله من اكتر الناس اللي بحبها ومستني ألبومها بفارغ الصبر".