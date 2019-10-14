أحمد حسن يحقق ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو

نجح اللاعب أحمد حسن مختار، نجم نادي عز الدخيلة في التتويج بميدالية ذهبية تاريخية لمصر في التايكوندو، في ختام بطولة العالم الشاطئية، والتي أقيمت في الفترة من 11 حتى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا، بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.



وحصد نجم نادي عز الدخيلة الميدالية في إطار مسابقة أعلى ركلة محققًا رقما قياسيا عالميا في ارتفاع الركلة ب 2.65 متر، وكان الرقم السابق المسجل في النسخة الماضية من بطولة العالم الشاطئية برودس 2.40 متر.



وقال أحمد خضر مدرب المنتخب الوطني إن الميدالية الذهبية التي حققها اللاعب أحمد حسن مختار هي الأغلى حيث إنه استطاع تحطيم الرقم العالمي لارتفاع الضربة.



مؤكدًا أن النتائج التي حققتها مصر في البطولة سيكون لها تأثير إيجابي على انتشار هذه المسابقات في مصر والاهتمام بها.

من جهته قال كابتن وليد نعوم عضو لجنة المسابقات للأتحاد المصري والإفريقي للتايكوندو إن نجاح البطولة يعود إلي عدة عوامل أهمها التنظيم الجيد من جهة الاتحاد المصري والطبيعة الخلابة لمدينة الغردقة ومنطقة سهل حشيش، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته مصر من تحقيقها للميدالية الذهبية.

