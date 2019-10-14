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عالم

بريت بارت: الأمم المتحدة تطالب قطر بضمانات لحماية حقوق العمال

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها بحاجة لضمانات لحماية أوضاع العمالة القطرية في قطر من آثار الحرارة والرطوبة، بعد الانتقادات التي تعرضت لها الإمارة بسبب الظروف التي واجهها مئات الآلاف من العمال الأجانب، بينما تستعد الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022.

وذكر موقع "بريت بارت"، أن مخاطر الحرارة الشديدة والرطوبة العالية في قطر ظهرت في دائرة الضوء خلال بطولة العالم الأخيرة لألعاب القوى في الدوحة، التي شهدت انهيار عداءات الماراثون للسيدات بسبب الظروف القاسية للبطولة، على الرغم من أنه تم إجراء السباق في منتصف الليل.

ونوه التقرير إلى دراسة منظمة العمل الدولية ووزارة العمل القطرية، بالتدابير المتخذة للحد من آثار الحرارة العالية على 4 آلاف عامل يعملون في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك نحو 1.9 مليون عامل في قطر، من بينهم 30 ألفًا يعملون مباشرة في مشاريع ذات صلة بإنشاءات كأس العالم، مطالبة بتشريعات لضمان حماية جميع هؤلاء العمال من الحرارة.

وقال "حوتان همايون بور" رئيس مكتب مشروع قطر التابع لوكالة الأمم المتحدة، إن المشروع يعمل مع الحكومة القطرية لتحويل توصيات "منظمة العمل الدولية" إلى تشريع قانوني معدل، موضحًا أن البحث شدد أيضًا على الحاجة لتمديد الحظر على العمل خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم.

ووفقًا لما ذكره " بريت بارت" استعرض باحثون من جامعة ثيساليا في اليونان، أكثر من 5500 ساعة من العمل تتبعت الظروف البيئية خلال فصل الصيف هذا العام.

وأوصى الباحثون الشركات في قطر بتقديم خطط لتخفيف الإجهاد الحراري وفحوصات صحية سنوية، بالإضافة إلى تعديل ساعات العمل في الصيف وتمكين الموظفين من تحمل مسئولية رفاهيتهم.

وفي وقت سابق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قطر إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل في وفيات العمال بعد نشر بحث يربط بين الوفيات القلبية الوعائية في البلاد بضربة شمس.

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