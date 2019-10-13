التعادل 11 يخيم على مباراة البرازيل ونيجيريا الودية

خيم التعادل 11 على المباراة الودية التي جمعت المنتخب البرازيلي لكرة القدم بنظيره النيجيري، اليوم الأحد، على الملعب الوطني بمدنية كالانج في سنغافورة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو في الدقيقة 35 وتعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 48.



وشهدت المباراة إصابة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث اضطر اللاعب للخروج من المباراة بعد مرور 12 دقيقة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية وشارك فيليب كوتينيو بدلًا منه.