طرح ملفات وحوافظ مدعومة لمحامي البحر الأحمر

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة محامي البحر الأحمر عن بدء حجز مجموعة من الملفات والحوافظ المدعومة لجميع المحامين بمقر الفرعية بالغردقة، تحت إشراف كرم عبدالعزيز، عضو النقابة.



وقال كرم عبد العزيز إنه تقرر طرح ١٠٠ملف دوبلكس فاخر بسعر ٧٥ جنيها، و100 ملف مانيلا عادى بسعر 35 جنيها، و١٠٠ حافظة كبيرة بسعر ٢٥ جنيها، على أن يتم الحجز والتوزيع من خلال موظف النقابة المختص بمقر الفرعية، سعيا لتوفير جميع الوسائل اللازمة لتأدية العمل بشكل أفضل.