رئيس وزراء فرنسا ينتقد التردد الأمريكي بشأن سوريا

دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن سياسة بلاده في شمال شرق سوريا اليوم، قائلا إنه، على عكس التردد الأمريكي، ظلت الأولوية لدى باريس هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحفاظ على القوات التي تقاتل التنظيم ويقودها أكراد.



وأدى قرار واشنطن الانسحاب من شمال شرق سوريا والذي يتيح لتركيا شن هجوم على المسلحين الأكراد بالمنطقة إلى شعور الحلفاء بالانزعاج ومنهم فرنسا أحد شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين في التحالف الذي تقوده قوات أمريكية ضد الارهاب.



وفي رده على انتقادات للحكومة الفرنسية من بعض نواب المعارضة لعدم الدفاع علنا عن القوات الكردية في وجه الهجوم التركي المحتمل، قال فيليب في البرلمان إن باريس لم تهتز في سياستها على عكس واشنطن.



وقال فيليب للنواب "الحرب على داعش لم تنته ومستمرة (بالتعاون) مع قوات سوريا الديمقراطية (التي يقودها أكراد)".



وأضاف قائلا: "الحديث بثبات وتماسك أفضل من الرد بتردد واضح (الذي أظهره) شركاء محددون خاصة الأصدقاء الأمريكيين".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه لم يتخل عن القوات الكردية لكنه أثنى على تركيا ووصفها بأنها شريك تجاري وذلك في لهجة أخف بعد ساعات من تهديده للاقتصاد التركي إذا تجاوزت

أنقرة "الحدود" في سوريا.