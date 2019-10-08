هانى رمزى ضيف "قهوة أشرف" الليلة

يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبدالباقى، الفنان هانى رمزى، وذلك اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة "الحياة"، ضمن حلقات الموسم الثانى، فى العاشرة مساء.



ويكشف هانى رمزى، تفاصيل بداياته الفنية، ومشواره الفنى، وأهم أعماله، كما يتحدث عن موضوع الحلقة وهو "الشائعات".



برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبدالباقى، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفني.



على جانب آخر قرر الفنان أشرف عبدالباقى خوض تجربة جديدة ضمن أحد مشاريعه المستقبلية، حيث إنه يستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لإقامة اختبارات خاصة بالأطفال لاختيارهم لأحد الأعمال الدرامية.



وسيعتمد "عبدالباقى"، فى اختباراته واختياراته علي الفئة العمرية ما بين 8 و15 سنة، للمشاركة في مسلسل تليفزيونى يتم تحضيره فى الفترة الحالية.